В Доме культуры «ГЭС-2» объявили эвакуацию

В Москве эвакуировали посетителей «ГЭС-2» — бывшая электростанция, а теперь Дом культуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, в здании сработала сигнализация. Посетителей по громкой связи попросили покинуть помещения и выйти на улицу. Также людей призвали отойти подальше от здания «ГЭС-2» к Болотной набережной. Причина эвакуации выясняется.

До этого 450 человек эвакуировали из здания университета имени Козьмы Минина в Нижнем Новгороде. По информации регионального управления МЧС, в учебной аудитории произошло короткое замыкание проектора. В результате случилось возгорание, огонь охватил площадь 1 квадратный метр. Из здания самостоятельно вышли 355 учащихся и 95 преподавателей. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал.

16 июля в Новой Москве произошла эвакуация в торговом центре «Саларис». Посетителей ТЦ попросили покинуть здание. По громкой связи объявили о задымлении. В пресс-службе торгового центра сообщили, что в «Саларисе» проходила учебная эвакуация.

Ранее в подмосковном городе Долгопрудный эвакуировали торговый центр.