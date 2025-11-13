На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Доме культуры «ГЭС-2» объявили эвакуацию

В центре Москвы эвакуировали людей из Дома культуры «ГЭС-2»
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, Москва

В Москве эвакуировали посетителей «ГЭС-2» — бывшая электростанция, а теперь Дом культуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, в здании сработала сигнализация. Посетителей по громкой связи попросили покинуть помещения и выйти на улицу. Также людей призвали отойти подальше от здания «ГЭС-2» к Болотной набережной. Причина эвакуации выясняется.

До этого 450 человек эвакуировали из здания университета имени Козьмы Минина в Нижнем Новгороде. По информации регионального управления МЧС, в учебной аудитории произошло короткое замыкание проектора. В результате случилось возгорание, огонь охватил площадь 1 квадратный метр. Из здания самостоятельно вышли 355 учащихся и 95 преподавателей. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал.

16 июля в Новой Москве произошла эвакуация в торговом центре «Саларис». Посетителей ТЦ попросили покинуть здание. По громкой связи объявили о задымлении. В пресс-службе торгового центра сообщили, что в «Саларисе» проходила учебная эвакуация.

Ранее в подмосковном городе Долгопрудный эвакуировали торговый центр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами