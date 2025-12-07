На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новой Третьяковке объявили эвакуацию

Посетителей Новой Третьяковки эвакуируют из-за сработавшей сигнализации
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В здании Новой Третьяковки в центре Москвы сработала сигнализация, сообщает «Осторожно, Москва!».

«По громкой связи объявили о том, что нужно покинуть помещения. Посетителей выводят на улицу», — пишут журналисты.

На фото с места событий видно, как большое количество посетителей одеваются и выходят из здания.

В официальном Telegram-канале музея сообщается, что вход в галерею на Крымском валу будет закрыт до 18.00.

«О возобновлении работы выставки Карла Брюллова и постоянной экспозиции «Искусство ХХ века» мы проинформируем на сайте и в социальных сетях галереи», — говорится в объявлении.

Посетителям, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на эти сеансы, можно будет сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение двух недель, уточнили в музее.

В сентябре в Санкт-Петербурге четыре раза эвакуировали посетителей и сотрудников Эрмитажа из-за сообщений об угрозе — 7, 9, 16 и 25 сентября.

Ранее стало известно, что Лувр к 2026 году добавит 100 новых камер после резонансного ограбления.

