В Новой Третьяковке объявили эвакуацию

В здании Новой Третьяковки в центре Москвы сработала сигнализация, сообщает «Осторожно, Москва!».
«По громкой связи объявили о том, что нужно покинуть помещения. Посетителей выводят на улицу», — пишут журналисты.
На фото с места событий видно, как большое количество посетителей одеваются и выходят из здания.
В официальном Telegram-канале музея сообщается, что вход в галерею на Крымском валу будет закрыт до 18.00.
«О возобновлении работы выставки Карла Брюллова и постоянной экспозиции «Искусство ХХ века» мы проинформируем на сайте и в социальных сетях галереи», — говорится в объявлении.
Посетителям, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на эти сеансы, можно будет сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение двух недель, уточнили в музее.
В сентябре в Санкт-Петербурге четыре раза эвакуировали посетителей и сотрудников Эрмитажа из-за сообщений об угрозе — 7, 9, 16 и 25 сентября.
