В «Москва-Сити» эвакуировали одну из башен

Людей эвакуировали из башни «Федерация» в Москва-Сити из-за задымления
true
true
true

Эвакуация прошла в башне «Федерация» в «Москва-Сити». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», который опубликовал видео с места ЧП.

По словам работников офисов, в здании включилась пожарная тревога из-за задымления.

«Дым стоит с 4 по 13 этаж здания, на лестнице пахнет гарью», — отмечается в сообщении со ссылкой на очевидцев.

На кадрах видно, как люди покидают здание под звуки сирены.

13 ноября в Москве эвакуировали посетителей из «ГЭС-2» — бывшей электростанции, а теперь Дома культуры. По информации источника, в здании сработала сигнализация. Посетителей по громкой связи попросили покинуть помещения и выйти на улицу. Также людей призвали отойти подальше от здания «ГЭС-2» к Болотной набережной.

6 октября эвакуацию объявили в ТЦ «Город» в Долгопрудном, расположенном в Московской области. По словам очевидцев, посетителей попросили покинуть здание из-за задымления. Позже выяснилось, что в ТЦ загорелась фритюрница, находившаяся в зоне фудкорта. Пожар произошел в ресторане грузинской кухни.

Ранее эвакуацию объявили в Арбитражном суде Москвы.

