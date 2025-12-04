«Покачало мебель, телевизор, диваны»: россиянка — о землетрясении в Алма-Ате

Из-за землетрясения в Алма-Ате в домах качалась мебель, однако на улицу люди практически на эвакуировались. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Светлана, отметив, что ее семья спряталась на время толчков под несущей стеной.

«У нас было небольшое землетрясение. Ощущалось примерно как три балла, немного покачало мебель, телевизор, стулья и диваны. Оповещения от МЧС (приходит громко на телефон) и сирены на улице сработали оперативно, поэтому мы заняли под несущей стеной самое безопасное место в доме. В нашем дворе практически никто не вышел на улицу, все остались по домам, никакой паники особенно не наблюдалось. Российские СМИ давали оценку в 4,6 балла. Все продолжалось около пяти минут и стихло», — сказала она.

4 декабря Telegram-канал Tengrinews.kz сообщил, что в Алма-Ате произошло землетрясение, пострадавших нет. По предварительным данным Google Alerts, магнитуда составила 4,6. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки связаны с землетрясением магнитудой 6,1 в южном Синьцзяне в Китае.

Ранее землетрясение произошло на Аляске.