Названа предварительная причина возгорания двигателя самолета, летевшего на Пхукет

Двигатель самолета Red Wings, летевшего из Москвы на Пхукет, мог загореться из-за перегрева генератора. Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на предварительные выводы экспертов.

Уточняется, что пламя быстро погасло, не успев сильно разгореться. Несмотря на это, пассажиры видели дым и сильно испугались. После случившегося пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги. Самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

В Mash сообщили, что около 300 человек разместили в гостиницах. Авиакомпания предоставила им питание и напитки. Кто-то из пассажиров вернулся домой или к родственникам. Новый вылет запланирован на 4 декабря. В Таиланд отправится либо этот борт, либо сменный. Билеты никто из путешественников не сдал. Ситуация находится на контроле Московской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне вечером. Самолет Boeing 777-200 вылетел из Домодедово на Пхукет с почти получасовой задержкой. Через некоторое время пилоты воздушного судна включили сигнал тревоги. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. У лайнера загорелся левый двигатель. Самолет был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно.

В Mash выяснили, что Boeing 777-200 летает с 1997 года, до 2018-го он принадлежал компании «Ираэро», сейчас находится в лизинге у Red Wings. За последние пять дней он совершил несколько рейсов из Москвы и Екатеринбурга на Пхукет и обратно.

Ранее пассажир аварийного рейса Москва — Пхукет рассказал о нехарактерном запахе в салоне.