«Увольте Наташу! Вышвырните, как собаку». За что Трамп ополчился на журналистку CNN

Президент США Дональд Трамп призвал руководство CNN уволить «как собаку» автора репортажа об атаках на ядерные объекты Ирана. Журналистка Наташа Бертран сообщила, что американские силы не смогли полностью уничтожить иранские ядерные объекты, несмотря на то, что заявляют о победной операции. Трамп обвинил ее в предвзятости и еще раз заявил о «полном уничтожении» ядерной программы Тегерана.

Американский президент Дональд Трамп призвал вышвырнуть журналистку телеканала CNN Наташу Бертран «как собаку». Ранее она сняла репортаж о том, что армия США так и не смогла уничтожить ядерную программу Ирана.

«Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть «как собаку». Ей нельзя позволять работать в фейковых новостях CNN.

Именно такие люди, как она, разрушили репутацию некогда великого телеканала. Увольте Наташу!» — написал политик в социальной сети Truth Social.

Трамп обвинил Бертран во лжи из-за того, что журналистка назвала атаки американских военных «безрезультатными». Он подчеркнул, что силы США «отлично справились со своей работой» и добились «полного уничтожения» ядерных объектов Ирана.

«Предвзятость Бертран была настолько очевидной, а кроме того, она просто не имеет качеств, чтобы быть телевизионной корреспонденткой. И близко нет», — добавил политик.

Ранее другой американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники, осведомленные о ходе операции, сообщил, что удары США по ядерному объекту Фордо в Иране были нацелены не на уничтожение запасов обогащенного урана, а на их изоляцию под землей.

«Ни одна из американских бомб не предназначалась для прямого попадания в хранилище урана или центрифуги. Задачей была изоляция объекта, что и было выполнено», — написал он в своем обзоре.

Сверхтяжелые бомбы США попали по входам и вентиляционным шахтам подземного комплекса, в результате чего запасы обогащенного урана оказались невредимы, но теперь они «практически недосягаемы, возможно, навсегда», уточнил Херш.

По информации журналиста, США планировали операцию по уничтожению запаса обогащенного урана на объекте Фордо еще при бывшем президенте Джо Байдене. Атаки находились «на первом месте в списке целей правительств США и Израиля».

Газета NYT выпустила материал в котором отмечается, что американская бомбардировка трех ядерных объектов в Иране отбросила ядерную программу страны всего на несколько месяцев, но основную часть запасов обогащенного урана переместили в тайные места до ударов. Издание ссылается на предварительный секретный доклад США.

«Слова президента Трампа о том, что ядерные объекты Ирана были «уничтожены», преувеличены», — говорится в статье.

В ночь на 22 июня американские военно-воздушные силы атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Поразить хорошо защищенный объект смогли противобункерные бомбы, заявил Трамп. Кроме того, подлодки США нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

В Вашингтоне утверждают, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана «целиком и полностью уничтожены». Глава Белого дома предупредил, что войска США нанесут новый удар, если Тегеран восстановит свою программу по обогащению урана.

Будущие переговоры

Сегодня Трамп сообщил, что на следующей неделе пройдут переговоры между представителями США и Ирана.

«Мы будем разговаривать с Ираном на следующей неделе», — сказал лидер США после саммита НАТО в Гааге.

По его словам, по итогам этой встречи может быть подписано соглашение.

«Никто не разочарован». Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировкой Хиросимы Президент США Дональд Трамп сравнил американские удары по иранским ядерным объектам со сбросом атомных... 25 июня 16:36

Минздрав Ирана раскрыл число погибших и пострадавших в результате ударов Израиля. По данным ведомства, порядка 627 жителей Ирана погибли и почти пять тысяч человек получили ранения разной степени тяжести с начала военной операции.

В результате иранских ударов по израильской территории 25 человек погибли и 1361 получил ранения, сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.