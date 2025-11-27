На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Каждый пятый россиянин ждет критического состояния, прежде чем обратиться за медпомощью

Большинство россиян обращаются к врачам только в крайних случаях
true
true
true
close
Freepik.com

Большинство россиян обращаются к врачам только в крайнем случае. А каждый пятый ждет критического состояния, прежде чем записаться на прием. Это показало исследование агентства Adventum, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Данные показывают, что подавляющее большинство россиян (88%) практикуют самолечение и отложенное обращение к врачу. Из них 67% идут к профессионалам только если самолечение не помогло, а 21% заставит обратиться к врачу только наступление критического состояния. Лишь 11% идут к медикам при первых признаках недомогания.

Треть респондентов надеются на самостоятельное выздоровление, часть жалуется на нехватку времени и отсутствие нужного специалиста (по 28%). Серьезными барьерами для обращения были названы организационные факторы, то есть сложности с записью (32%) и долгое ожидание приема (32%).

Исследование выявило связь между уровнем дохода и поведением в медицинских вопросах. Среди людей с низким доходом 36% обращаются за помощью лишь в тяжелом состоянии, а среди обеспеченных — только 12%. Стоимость медицинских услуг останавливает 28% респондентов с низким доходом и 15% из высокодоходной группы.

Профилактические обследования (чекапы) проходили 66% опрошенных, причем женщины активнее мужчин (70% против 61%). Самый распространенный повод для отказа от осмотров — «если ничего не беспокоит, зачем обследоваться». Но формальные факторы — плановая диспансеризация, требования работодателя и необходимость получить справку — все же могут заставить людей проходить чекапы.

Аналитики также постарались выяснить, где сограждане получают ответы на медицинские вопросы. Большинство (61%) смотрит или читает какой-либо контент на медицинскую тему в сети. Чаще всего информацию получают в формате ответов специалистов в соцсетях и на форумах (20%), коротких видеороликов (19%), статей на сайтах и в онлайн-журналах (17%), а также телепередач (17%). Короткие посты в соцсетях и мессенджерах читают 15% респондентов, длинные видео смотрят 12%.

Ранее россияне назвали самые пугающие медицинские процедуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами