Москвичи стали забывать о мошенниках и забеспокоились из-за нашествия слизней

В числе новых больших тревожностей москвичей, которые беспокоят их сильнее всего, — рост популяции комаров и распространение слизней-гигантов. Такие результаты показал рейтинг тревожностей в регионах РФ за второй квартал 2025 года в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС».

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Исследование выявляет и ранжирует тревожности россиян на основе анализа новостей и сообщений в СМИ и социальных медиа. В частности, уровень тревожностей измеряется в суммарном индексе (медиаюнгах), который учитывает количество публикаций со словами-триггерами, их охват, число авторов, коэффициенты дюрации и вовлеченности, а также другие факторы. Это позволяет оценить суммарное присутствие тревожности в аудиториях СМИ и социальных сетей.

Сообщения о неожиданном нашествии испанских слизней в ряде регионов России вызвали самую острую реакцию у жителей столицы. Новость вошла в топ-10 тревожностей жителей Москвы. И получила суммарный индекс тревожности — 297,33, что в 5 раз больше, чем в Санкт-Петербурге и Подмосковье (2-е и 3-е место в рейтинге) и почти в 8 раз больше, чем в Тверской области (4-е место). В частности москвичей встревожили сообщения СМИ, что особи до 15 см в длину могут быть переносчиками различных болезней и поедать все на своем пути, вплоть до птенцов гнездящихся на земле птиц.

По уровню тревожности из-за роста популяции комаров (индекс — 70,51, первое место в стране) Москва превзошла и традиционно насыщенные насекомыми-кровососами северные регионы, как Ханты-Мансийский автономный округ, Ямал и Пермский край (2–4 места соответственно). Беспокойство возникло из-за теплой зимы и весенних паводков, что повысило размножение насекомых до 3–5 раз.

Отключение горячей воды вошло в топ-3 тревожностей каждого второго региона страны. В Москве эта тема заняла седьмую строчку, но по индексу тревожности вызвала максимальную реакцию среди субъектов РФ.

Однако самое большое внимание жителей российской столицы во втором квартале привлекла тема состояния экономики, а именно ее замедления (переохлаждения) — 1-е место в регионе и стране с индексом 1033,67. Тревожность вызвали данные о темпах роста ВВП и ряд заявлений официальных лиц (об исчерпании модели роста, о нахождении на грани рецессии, об идеальном шторме в экономике). Пользователей соцсетей стали волновать последствия, влияющие на состояние личного кошелька. И главным образом — доступность ипотеки и ставок по кредитам (жилищный вопрос для столицы по-прежнему актуален).

Примечательно, что опасения потери средств из-за финансовых и телефонных мошенников во 2-м квартале стали беспокоить москвичей заметно меньше, чем жителей большинства российских регионов. Эта тема покинула топ-3 тревожностей столицы (индекс снизился почти вдвое — с 1134,07 до 596,70), хотя еще в первом квартале уверенно лидировала в местном рейтинге. И по итогам второго квартала оказалась в топ-3 тревожностей в 79 субъектах РФ.

При этом тема переохлаждения экономики, напротив, встревожила регионы значительно меньше: вошла в топ-3 в 31 регионе и оказалась на первом месте только в двух субъектах — Москве и республике Ингушетия.

Авторы исследования КРОС отмечают тренды второго квартала 2025 года: растущую тревогу граждан в связи с вопросами бытового характера — отключения мобильного интернета, горячей воды, неконтролируемое распространение насекомых. Экономическая ситуация также становится чувствительной — люди ощущают на себе замедление экономики через высокие ставки по кредитам и ипотеке, им не нравится рост цен на такси.

Тревожность по теме мигрантов фиксируется по двум направлениям. С одной стороны, граждане обеспокоены потоком новостей о возможных противоправных действиях со стороны мигрантов, а также конфликтах с ними на бытовом уровне. С другой стороны, ужесточение миграционного законодательства в качестве ответной меры властей также вызывает тревогу, так как эти меры приводят к отъезду мигрантов и, как следствие, возникновению дефицита рабочей силы в строительной отрасли, в такси, на отдельных видах сельхозработ.

Темы подобного характера вызывают повышенное внимание и начинают активно обсуждаться. При этом внешние факторы, как, например, военный конфликт Израиля и Ирана и атаки дронов, скорее на периферии тревожного поля, поскольку не так близки по своей природе к жизни простых россиян. Очевидно, это и признак некоторой рутинизации отношения к вооруженным конфликтам, считают авторы исследования.

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