Литва продлила закрытие воздушного пространства с Белоруссией

Литва продлила запрет на полеты вдоль границы с Белоруссией до февраля
Shutterstock/FOTODOM

Литва продлила запрет на полеты в воздушном пространстве у границы с Белоруссией, в которое, по мнению властей страны, регулярно залетают метеозонды контрабандистов сигарет. Об этом сообщило командование армии балтийской республики, передает ТАСС.

«Запрет на полеты в установленных зонах продлен до 1 февраля 2026 года», — говорится в сообщении.

2 октября Литва до декабря продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с Белоруссией. Отмечалось, что такое решение было принято с учетом ситуации в сфере безопасности и возможных рисков для гражданской авиации, связанных с нарушением границы беспилотниками.

21 августа Литва ввела бесполетную зону у границы с Белоруссией и дополнительно усилила охрану якобы из-за активности беспилотников и начала учений России и Белоруссии «Запад-2025». Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025» проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.

Ранее Лукашенко пригрозил Литве конфискацией фур на границе.

