Венесуэла потребовала у США уважения воздушного пространства

Правительство Венесуэлы потребовало от США уважать свое воздушное пространство

Венесуэла потребовала от США уважать ее воздушное пространство. Официальное сообщение правительства опубликовал в Telegram-канале глава МИД республики Иван Хиль.

Власти подчеркнули, что права страны защищены нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и подтверждены Чикагской конвенцией 1944 года (определила основные принципы международной авиации). По мнению кабмина, президент Дональд Трамп пытается «применить нелегитимную юрисдикцию США» в отношении страны, самонадеянно отдает приказы и и угрожает национальному воздушному пространству, территориальной целостности, авиационной безопасности и суверенитету южноамериканского государства.

«Венесуэла сумеет ответить достойно, законно и со всей силой, которую предоставляет международное право и антиимпериалистический дух нашего народа», — говорится в коммюнике.

Власти страны призвали ООН и правительства стран мира отвергнуть этот «аморальный акт агрессии».

До этого Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне. Газета The Washington Post написала, что военные самолеты США постоянно патрулируют районы вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно утверждали, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро.

Ранее Куба обвинила США в «электромагнитном вмешательстве» над Карибами.