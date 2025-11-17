На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт заявил, что российские войска использовали туман для взятия села

Военный эксперт Дандыкин: ВС России использовали туман для захода в Новопавловку
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие воспользовались туманом для захода в Новопавловку в Днепропетровской области. Об этом в беседе с aif.ru заявил эксперт и капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что это достаточно большое село, которое является важной точкой на линии боевого соприкосновения.

«Российские военные воспользовались опустившимся на Новопавловку туманом, который сделал незрячими, бесполезными беспилотные летательные аппараты противника», — пояснил Дандыкин.

Он уточнил, что даже тепловизоры не помогают беспилотникам в такую погоду. По словам эксперта, этот населенный пункт поможет российским войскам продвинуться как в Запорожской области, так и на Красноармейском направлении.

«С одной стороны, через Новопавловку идут дороги в Запорожскую область. С другой стороны, освобождение этого населенного пункта поможет расширить охват путей к Красноармейску, не пропустить к нему подразделения Вооруженных сил Украины», — резюмировал он.

16 ноября сообщалось, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Малая Токмачка в Запорожской области.

Ранее Путин назвал число населенных пунктов, взятых ВС РФ в 2025 году.

