В Ленобласти объявлен сигнал опасности по БПЛА

Губернатор Дрозденко объявил угрозу атаки БПЛА в Ленинградской области
Shutterstock

В Ленинградской области объявлен сигнал опасности по БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он.

в ночь на 6 декабря в Орловской области также была объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве жителям рекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. В случае нахождения на улице необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

5 декабря власти Ивановской области объявили угрозу атаки БПЛА.

Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Артамонов призвал жителей региона оставаться оставаться дома и не подходить к окнам до отбоя сигнала «угроза атаки БПЛА».

Ранее Кадыров пообещал отправить «подарок» в ответ на атаку беспилотников на Грозный.

