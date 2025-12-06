Система ПВО за ночь сбила 116 украинских дронов над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 116 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, дроны были сбиты над десятью регионами страны. Больше всего (29) аппаратов перехватили над Рязанской областью, 27 — над Воронежской, 23 — над Брянской и 21 — над Белгородской. Кроме того, сообщалось о шести сбитых дронах над Тверской областью, трех — над Курской и трех — над Липецкой. По одному аппарату уничтожили в Тульской и Орловской областях, еще два — в Тамбовской.

В ночь на 6 декабря SHOT сообщил, что украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Рязани, в результате чего произошло возгорание кровли. По его данным, Вооруженные силы Украины использовали для удара БПЛА типа «Лютый».

При этом один из летевших на Рязань дронов застрял на дереве. Местные жители считают, что этот беспилотник целился в вышку сотовой связи. Очевидцы рассказали, что над городом было слышно не менее 14 взрывов.

Ранее в Рязани ограничили движение в районе Московского шоссе из-за обломков БПЛА.