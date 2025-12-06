На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Система ПВО за ночь сбила 116 украинских дронов над регионами России

Минобороны сообщило об уничтожении 116 БПЛА в десяти регионах России за ночь
true
true
true
close
РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 116 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, дроны были сбиты над десятью регионами страны. Больше всего (29) аппаратов перехватили над Рязанской областью, 27 — над Воронежской, 23 — над Брянской и 21 — над Белгородской. Кроме того, сообщалось о шести сбитых дронах над Тверской областью, трех — над Курской и трех — над Липецкой. По одному аппарату уничтожили в Тульской и Орловской областях, еще два — в Тамбовской.

В ночь на 6 декабря SHOT сообщил, что украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Рязани, в результате чего произошло возгорание кровли. По его данным, Вооруженные силы Украины использовали для удара БПЛА типа «Лютый».

При этом один из летевших на Рязань дронов застрял на дереве. Местные жители считают, что этот беспилотник целился в вышку сотовой связи. Очевидцы рассказали, что над городом было слышно не менее 14 взрывов.

Ранее в Рязани ограничили движение в районе Московского шоссе из-за обломков БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами