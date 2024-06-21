СК установил по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году 131 боевика

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что ведомство установило личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году, уже осуждены 68 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что следователи по Северо-Кавказскому федеральному округу полностью воссоздали картину произошедшего в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. По их сведениям, Басаев собрал до 300 человек из числа жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия и других субъектов РФ, а также иностранных наемников.

В СК отметили, что в отношении 52 фигурантов уголовное преследование было прекращено в связи с их ликвидацией при оказании вооруженного сопротивления, еще 11 человек были объявлены в розыск.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали двух боевиков банды Басаева спустя почти 25 лет после нападения на военнослужащих Минобороны у станицы Червленная в Чечне.

Ранее в Петербурге вынесли приговор мигранту за спонсирование террористов.