ФСБ показала задержание участников нападения на роту десантников в Чечне в 2000 году

ФСБ показала видео задержания нападавших на десантников в Чечне в 2000 году

ФСБ опубликовала видео задержания в трех регионах России участников нападения банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на псковских десантников в Шатойском районе Чечни в 2000 году. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее данным, 2 декабря 2025 года во взаимодействии с МВД России и Росгвардией были задержаны Рустам Мурзагишиев в Карачаево-Черкесской Республике, Илхом Шукуров в Татарстане и Чингиз Савченко в Смоленской области. Мужчин доставили к следователям СК и обвинили в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что личности подозреваемых установили в ходе расследования преступлений прошлых лет. По ее словам, оперативники ГУУР МВД совместно с ФСБ установили, что задержанные входили в состав незаконного вооруженного формирования, которое в феврале 2000 года напало на 6-ю роту 104-го полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В результате нападения 84 солдат и офицеров спасти не удалось.

Следствие установило причастность к атаке 52 человек: 35 из них уже получили длительные сроки лишения свободы, включая пожизненное заключение, семь объявлены в розыск, двое были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. Три дела рассматриваются в судах, а с пятью фигурантами продолжаются следственные действия. Следователи СК совместно с ФСБ и МВД продолжают устанавливать других участников банды, руководствуясь принципом неотвратимости наказания.

Ранее СК установил личности 131 боевика по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году.