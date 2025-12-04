На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ показала задержание участников нападения на роту десантников в Чечне в 2000 году

ФСБ показала видео задержания нападавших на десантников в Чечне в 2000 году
true
true
true

ФСБ опубликовала видео задержания в трех регионах России участников нападения банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на псковских десантников в Шатойском районе Чечни в 2000 году. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее данным, 2 декабря 2025 года во взаимодействии с МВД России и Росгвардией были задержаны Рустам Мурзагишиев в Карачаево-Черкесской Республике, Илхом Шукуров в Татарстане и Чингиз Савченко в Смоленской области. Мужчин доставили к следователям СК и обвинили в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что личности подозреваемых установили в ходе расследования преступлений прошлых лет. По ее словам, оперативники ГУУР МВД совместно с ФСБ установили, что задержанные входили в состав незаконного вооруженного формирования, которое в феврале 2000 года напало на 6-ю роту 104-го полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В результате нападения 84 солдат и офицеров спасти не удалось.

Следствие установило причастность к атаке 52 человек: 35 из них уже получили длительные сроки лишения свободы, включая пожизненное заключение, семь объявлены в розыск, двое были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. Три дела рассматриваются в судах, а с пятью фигурантами продолжаются следственные действия. Следователи СК совместно с ФСБ и МВД продолжают устанавливать других участников банды, руководствуясь принципом неотвратимости наказания.

Ранее СК установил личности 131 боевика по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами