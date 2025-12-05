На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичи объяснили неумение фотографировать женщин

Газета Взгляд выяснила, что столичные мужчины стали лучше фотографировать женщин
Shutterstock

Мужчины, как правило, плохо фотографируют своих возлюбленных, поскольку не имеют практики и не обращают внимания на детали. Об этом заявили москвичи газете «Взгляд».

«Любящий мужчина может тебя сфотографировать, передав нужное состояние», — допускает одна из опрошенных.

Другая участница исследования уверена, что мужчины вовсе неспособны отразить уникальность своей женщины на фотоснимке.

«Если мы берем среднестатистического мужчину, ему это все не сдалось», — сказала она.

Мужчины же объясняют свое неумение фотографировать отсутствием практики. Но речи о том, что все дело в нежелании или лени, нет, подчеркивают они.

«У нас нет в детстве и юности спроса на то, чтобы кого-то фотографировать», — отметил один из прохожих.

Часть респондентов особо отметили фотографирование в отпуске. По их словам, мужчины зачастую просто устают от постоянных просьб что-то или кого-то сфотографировать.

Впрочем, как считает одна из жительниц столицы, мужчины в последнее время научились делать фото лучше.

До этого издание выяснило у жителей Москвы об их предпочтениях при выборе одежды.

Выяснилось, что выбирая гардероб, москвичи ориентируются на комфорт, но при этом стараются найти баланс между практичностью и модой. При этом большинство опрошенных заявили, что сперва обращают внимание на саму вещь, а только потом на ее бренд.

Ранее москвичи рассказали, какая атмосфера царит у них на работе.

