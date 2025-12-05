Москвичи объяснили неумение фотографировать женщин

Мужчины, как правило, плохо фотографируют своих возлюбленных, поскольку не имеют практики и не обращают внимания на детали. Об этом заявили москвичи газете «Взгляд».

«Любящий мужчина может тебя сфотографировать, передав нужное состояние», — допускает одна из опрошенных.

Другая участница исследования уверена, что мужчины вовсе неспособны отразить уникальность своей женщины на фотоснимке.

«Если мы берем среднестатистического мужчину, ему это все не сдалось», — сказала она.

Мужчины же объясняют свое неумение фотографировать отсутствием практики. Но речи о том, что все дело в нежелании или лени, нет, подчеркивают они.

«У нас нет в детстве и юности спроса на то, чтобы кого-то фотографировать», — отметил один из прохожих.

Часть респондентов особо отметили фотографирование в отпуске. По их словам, мужчины зачастую просто устают от постоянных просьб что-то или кого-то сфотографировать.

Впрочем, как считает одна из жительниц столицы, мужчины в последнее время научились делать фото лучше.

