«Тренды не важны»: москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды

Выбирая повседневную одежду, жители столицы ориентируются на комфорт, но при этом стараются найти баланс между практичностью и модой. Об этом сообщает газета «Взгляд», ссылаясь на результаты собственного исследования.

«Я выбираю одежду по своему комфорту. Если она мне нравится и хорошо на мне сидит, я ее возьму. А на тренды мне все равно», — сообщил один из участников опроса.

Многие респонденты считают, что современные тренды не отражают индивидуальность.

«Следовать моде — это быть как все», — уверена девушка в черном кожаном плаще.

Также большинство опрошенных москвичей заявили, что сперва обращают внимание на саму вещь, а только потом на ее бренд.

Стилист Анна Тронина до этого дала советы по созданию трендового образа на предстоящую зиму. По ее словам, следует выбирать изумрудный, бордовый, кипенно-белый оттенки. Кроме того, в моде будут пастельные и приглушенные цвета — пудрово-розового, бежевого и серо-голубого.

Эксперт также призвала выбирать одежду из матовых плотных материалов или струящихся натуральных тканей, которые выглядят дорого и стильно.

