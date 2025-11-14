На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Тренды не важны»: москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды

Жители Москвы заявили, что выбирают одежду, невзирая на тренды
true
true
true
close
Pexels

Выбирая повседневную одежду, жители столицы ориентируются на комфорт, но при этом стараются найти баланс между практичностью и модой. Об этом сообщает газета «Взгляд», ссылаясь на результаты собственного исследования.

«Я выбираю одежду по своему комфорту. Если она мне нравится и хорошо на мне сидит, я ее возьму. А на тренды мне все равно», — сообщил один из участников опроса.

Многие респонденты считают, что современные тренды не отражают индивидуальность.

«Следовать моде — это быть как все», — уверена девушка в черном кожаном плаще.

Также большинство опрошенных москвичей заявили, что сперва обращают внимание на саму вещь, а только потом на ее бренд.

Стилист Анна Тронина до этого дала советы по созданию трендового образа на предстоящую зиму. По ее словам, следует выбирать изумрудный, бордовый, кипенно-белый оттенки. Кроме того, в моде будут пастельные и приглушенные цвета — пудрово-розового, бежевого и серо-голубого.

Эксперт также призвала выбирать одежду из матовых плотных материалов или струящихся натуральных тканей, которые выглядят дорого и стильно.

Ранее бренд Chanel зарегистрировал в России 3 товарных знака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами