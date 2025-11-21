Москвичи рассказали, какая атмосфера царит у них на работе

Жители Москвы довольны атмосферой у них на работе

Для москвичей важна не только профессиональная деятельность, но и комфортная атмосфера на рабочем месте, причем понимание комфорта у каждого свое. Одни ценят заботу работодателя, другие — дружный коллектив. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на результаты опроса жителей столицы.

«Я преподаю студентам. На мой взгляд, у нас прекрасная атмосфера. Очень надеюсь, что они тоже так чувствуют», — поделилась одна из горожанок.

Некоторые респонденты рассказали, что работают в нескольких местах с разной атмосферой.

«У меня несколько рабочих мест. В первом очень большой коллектив с разными людьми. Не все из них приятны в общении», — призналась следующая собеседница.

А кому-то нужно создавать атмосферу в коллективе самостоятельно. В частности, речь о предпринимателях.

«Но иногда хочется, чтобы «сверху» давали задачи, объясняли. Чтобы был какой-то наставник. У меня такого нет. Но зато все мои сотрудники могут обратиться за помощью ко мне», — сказал один из участников исследования.

До этого москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды.

Выбирая повседневные наряды, жители столицы ориентируются на комфорт, но при этом стараются найти баланс между практичностью и модой.

Многие респонденты считают, что современные тренды не отражают индивидуальность.

Ранее стало известно, что предпочитают жители столицы — ипотеку или аренду.