Стало известно, сколько должны были построить фортификаций в Курской области

РИА Новости: в Курской области должны были возвести около 100 укреплений
Сергей Бобылев/РИА Новости

Региональная корпорация развития должна была построить в Курской области около 100 оборонительных сооружений. Об этом на суде по делу о хищениях на возведении фортификаций заявил экс-глава комитета безопасности региона Михаил Горбунов, передает РИА Новости.

По словам Горбунова, около 100 фортификационных сооружений строили для министерства обороны, плюс еще какое-то количество для пограничников.

В Курске слушается дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений. Обвиняемыми по делу являются бывший генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, бывший генеральный директор «Интергазойла» Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков.

При этом общая сумма украденных при возведении оборонительных сооружений в Курской области средств оценивается в несколько миллиардов рублей. Обвиняемыми по делу стал врио замглавы Курской области Владимир Базаров, бывший губернатор Алексей Смирнов и его зам Алексей Дедов.

Ранее Смирнова взяли под госзащиту по делу о строительстве укреплений.

