Минобрнауки ввело новые требования для целевых мест в вузы

Минобрнауки: документы в вуз можно будет подать только через Госуслуги или лично

Минобрнауки опубликовало проект изменений в порядок приема в вузы на 2026/27 учебный год. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, одно из значимых новшеств, отмена подачи документов через сайты университетов. С 2026 года поступление возможно только через единый онлайн-сервис «Поступление в вуз» на портале Госуслуги или лично в приемной комиссии вуза.

Также изменится порядок установления целевых квот: теперь они будут определяться с учетом конкретных заказчиков, а также по формам обучения и программам. Незаполненные целевые места смогут передаваться сначала в квоту для участников СВО, затем в общий конкурс.

Кроме того, выпускники колледжей смогут поступать по внутренним экзаменам только при совпадении профиля вуза с направлением их среднего профессионального образования. В остальных случаях потребуется сдача ЕГЭ. В то же время, пишет издание, министерство предложило увеличить количество бюджетных мест по инженерным, медицинским и сельскохозяйственным специальностям, а также расширить список направлений, для которых станет обязательным сдача ЕГЭ по физике.

Ранее в Госдуме призвали Минобороны упростить прием в военные вузы из-за недобора.