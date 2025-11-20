Предприниматели из Калининграда обвиняются в организации деятельности движения ЛГБТ*

Пять человек в Калининграде обвиняются в организации и участии в ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), свою деятельность они маскировали под массажные салоны и кальянные. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Следственного комитета.

«Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2023 года фигуранты в Калининграде организовали три притона, маскируясь под массажные салоны и кальянные, где предоставляли платные сексуальные услуги мужчинам и женщинам. При этом, рекламируя свои услуги, участники группы в одном из салонов устраивали публичные мероприятия, направленные на распространение и пропаганду экстремистских взглядов.

Также отмечается, что данное сообщество проявляло интерес к пропаганде ЛГБТ-отношений и нетрадиционных сексуальных связей. На сегодняшний день, с 21 апреля 2025 года, трое из пяти фигурантов содержатся под стражей по обвинению в организации проституции и вовлечении в подобные занятия.

