Книгу Стивена Кинга перестали продавать в России из-за пропаганды ЛГБТ

Роман «Оно» американского писателя Стивена Кинга сняли с продажи в России в связи с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что решение было принято из-за сцен, в которых автор описывает оргии и гомосексуальные отношения. Кроме того, по сюжету книги одной из жертв антагониста, клоуна Пеннивайза, становится персонаж нетрадиционной сексуальной ориентации.

По данным канала, в издательстве АСТ подтвердили, что тираж романа был отозван для того, чтобы разобраться с маркировкой. Там отметили, что через некоторое время американский хоррор сможет вернуться в продажу.

16 мая Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ. Мера пресечения была избрана директору по продажам ООО «Индивидуум Принт» Павлу Иванову, Артему Вахляеву и Дмитрию Протопопову.

Согласно информации следствия, с ноября 2023-го года по сентябрь 2024-го года трое сотрудников издательства «Индивидуум Принт» с целью получить финансовую выгоду издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее писательницу Горалик обвинили в пропаганде ЛГБТ.