Курский изобретатель пойдет под суд за подаренный украинским военным прожектор

Изобретатель из Курска Виталий Ревин будет судим за подаренный «Азову» прожектор
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Предприниматель и изобретатель из Курска Виталий Ревин предстанет перед судом по уголовному делу о государственной измене и финансировании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации следствия, 46-летний россиянин по собственному желанию связался с представителями украинского полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и предложил спроектированный им зенитный прожектор для выявления подлетающих к Киеву российских беспилотных летательных аппаратов. Устройство, созданное из заказанных в Китае комплектующих, Ревин отправил на Украину посылкой через Литву.

На допросе подруга Ревина рассказала, что мужчина придерживался оппозиционных взглядов и выступал против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Вскоре после задержания россиянин рассказал, что понимал, какому суровому наказанию его могут подвергнуть за сотрудничество с террористами.

До этого сообщалось, что в Североморске Мурманской области 27-летний мужчина получил 14 лет заключения по статье о госизмене и публичном оправдании терроризма.

Ранее в Москве по делу о государственной измене арестовали предпринимателя.

Обвинения в госизмене
