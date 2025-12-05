На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили об опасности покупки алкоголя с рук

Врач Холдин: суррогатный алкоголь может содержать метиловый спирт
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Алкогольные напитки, продающиеся за пределами официальных торговых площадей, могут содержать опасные для здоровья компоненты. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Опасность представляет алкоголь, в составе которого есть метиловый спирт. Этот спирт чрезвычайно токсичен. Даже в малой дозе он может привести к слепоте или летальному исходу», — сказал специалист.

Он добавил, что опасность могут представлять и самодельные спиртные напитки, не содержащие метанол. Домашние настойки, по его словам, содержат много сахара, который вредит поджелудочной железе.

До этого Холдин говорил, что алкоголь вреден всем, однако он особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями. К примеру, человек, страдающий диабетом, может от спиртного впасть в гипогликемическую кому.

Врач пояснил, что спиртосодержащие напитки провоцируют резкое падение сахара в крови, поскольку печень, занятая переработкой этанола, прекращает выделять глюкозу.

Ранее россиянам объяснили, как связаны алкоголь и инсульт.

