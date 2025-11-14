Врач рассказал, для кого алкоголь особенно опасен

Алкоголь вреден всем, однако он особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями. К примеру, человек, страдающий диабетом, может от спиртного впасть в гипогликемическую кому. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Врач пояснил, что спиртосодержащие напитки провоцируют резкое падение сахара в крови, поскольку печень, занятая переработкой этанола, прекращает выделять глюкозу.

«Риск комы увеличивается еще и потому, что симптомы падения сахара совпадают с признаками опьянения: это сонливость, головокружение и потливость. В результате сложнее вовремя поставить правильный диагноз и начать лечение», — отметил Холдин.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом — заболеванием, которое ВОЗ относит к числу главных глобальных угроз. По последним данным, диабетом страдают более 800 млн человек, в России — каждый 15-й. К значимой дате ученые Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», как развивается заболевание и что нужно делать, чтобы выйти из преддиабета.

