Россиянам объяснили, как связаны алкоголь и инсульт

Врач Холдин: алкоголь увеличивает риск инсульта
Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Употребление алкоголя, даже в небольших количествах, значительно увеличивает риск инсульта. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спиртное негативно воздействует на все органы, но в первую очередь страдает головной мозг, отметил специалист.

«Спиртное вызывает дистрофические изменения мозга в результате ишемии — недостатка кислорода и питательных веществ, которые доставляет кровь по сосудистому руслу. А из-за повышенного давления при употреблении алкоголя может произойти и геморрагический инсульт, когда разрыв сосуда приводит к кровоизлиянию в мозг», — сказал Холдин.

Исследования показали, что злоупотребление алкогольными напитками приближает инсульт на десять-пятнадцать лет, добавил он.

Выпускник Гарвардского университета, гастроэнтеролог Саураб Сетхи до этого говорил, что ежедневное употребление красного вина в малых дозах может спровоцировать развитие цирроза печени. Он подчеркнул, что любое количество алкоголя может оказывать разрушительное воздействие на орган.

Ранее ученые нашли ген, который определяет чувствительность к алкоголю.

