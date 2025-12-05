На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Больше половины россиян перестали бояться стоматологов

Refformat: 62% россиян воспринимают визит к стоматологу спокойнее, чем раньше
Shutterstock

Россияне постепенно перестают испытывать страх перед походом к стоматологу. Теперь 62% жителей страны воспринимают визит к специалистам спокойнее, чем в раньше. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на опрос аналитиков стоматологии Refformat.

«Современные технологии делают лечение точнее и предсказуемее, что снижает тревожность пациентов. Цифровая диагностика, компьютерное моделирование результата и новые методы анестезии позволяют проводить процедуры практически безболезненно», — рассказал основатель и главный врач стоматологии Refformat Максим Хышов.

Согласно результатам опроса, 52% респондентов стали реже испытывать страх из-за собственного положительного опыта, другие 46% россиян меньше боятся стоматологов из-за нового оборудования, а еще 41% успокаивает, что врачи стали более внимательными. При этом 38% участников опроса придерживаются мнения, что спокойствие приходит, если найти «своего» врача.

Однако у части россиян страх все еще остался. Его главными причинами являются возможная боль (63%), непредсказуемая стоимость лечения (47%) и неприятные ассоциации со звуками и запахами клиники (41%). Помимо этого, 34% респондента боятся стоматологов из-за детских воспоминаний, а еще 29% опрошенных опасаются услышать плохой диагноз.

Исследования также показало, что 56% россиян перестанут испытывать страх перед походом к стоматологу, если им гарантируют отсутствие боли во время процедуры. Для других 48% важны цены и понятные объяснения специалиста, а еще 41% опрошенных успокаивает заботливое отношение персонала. При этом лишь 12% уверены, что их тревога никуда не исчезнет.

Отмечается, что доверие к стоматологу формируется в равной степени рекомендациями знакомых и комфортной атмосферой на приеме (40%). При этом 33% респондентов также берут во внимание технологическое оснащение клиники.

Ранее стоматолог предупредила о вреде слишком частой чистки зубов.

