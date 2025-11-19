Стоматолог предупредила о вреде слишком частой чистки зубов

Слишком частая и интенсивная чистка зубов может привести к серьезным проблемам со здоровьем полости рта. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Чередниченко.

Специалист отметила, что сегодня стоматологи больше не призывают своих пациентов чистить зубы после каждого приема пищи. И хотя регулярная чистка зубов остается важным элементом профилактики, существуют две опасные крайности в уходе.

«Одни люди чистят зубы всего раз в день, а то и вовсе забывают это сделать, а другие проводят гигиену слишком часто и интенсивно. Однако чрезмерное усердие не менее опасно, чем игнорирование базовых гигиенических процедур», — предупредила стоматолог.

Эксперт подчеркнула, что принцип «чаще — лучше» в данном случае не работает. Идеальным режимом является чистка зубов дважды в день — утром и вечером.

Слишком частые гигиенические процедуры могут привести к повреждению и истончению эмали, что проявляется повышенной чувствительностью зубов к температурным и вкусовым раздражителям. Также возможно раздражение и травмирование десен, что чревато кровоточивостью и развитием гингивита. Еще одним последствием может стать нарушение нормальной микрофлоры полости рта, способствующее размножению кариесогенных бактерий и появлению неприятного запаха.

«Таким образом, благие намерения приводят к новым проблемам со здоровьем полости рта», — констатировала Чередниченко.

Для поддержания оптимальной гигиены специалист рекомендует чистить зубы два раза в день — утром после завтрака и перед сном, используя щетку мягкой или средней жесткости и пасту с невысоким показателем абразивности. Во время чистки следует избегать сильного надавливания на зубы и десны, а сама процедура должна занимать около 2–3 минут. Не менее важно своевременно менять зубную щетку — не реже чем раз в три месяца.

В заключение врач напомнила, что для профилактики и лечения заболеваний стоит регулярно посещать стоматолога.

