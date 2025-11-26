На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге установили памятник министру иностранных дел Российской Империи Будбергу

В Петербурге открыт памятник министру Российской Империи Будбергу
true
true
true
close
Российское военно-историческое общество

Памятник министру иностранных дел Российской Империи Андрею Будбергу открыли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

В сообщении отмечается, что уникальное надгробие было восстановлено РВИО на Смоленском лютеранском кладбище к 275-летию со дня рождения государственного деятеля.

Проект по увековечению глав отечественного внешнеполитического ведомства реализуется на территории России по поручению президента РФ Владимира Путина Российским военно-историческим обществом вместе с Министерством иностранных дел РФ.

Андрей Будберг участвовал в Русско-турецкой войне, был учителем немецкого языка у цесаревича Александра, посолом в Швеции, военным губернатором Санкт-Петербурга. Министром иностранных дел Будберг был в короткий, но очень важный период создания четвертой антинаполеоновской коалиции.

Как отмечает директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Игорь Капырин, некоторые источники считают, что он ушел с поста министра из-за несогласия с Александром I в отношении Тильзитского мира.

Ранее в Париже возвели новый памятник Пушкину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами