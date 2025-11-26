В Петербурге установили памятник министру иностранных дел Российской Империи Будбергу

Памятник министру иностранных дел Российской Империи Андрею Будбергу открыли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

В сообщении отмечается, что уникальное надгробие было восстановлено РВИО на Смоленском лютеранском кладбище к 275-летию со дня рождения государственного деятеля.

Проект по увековечению глав отечественного внешнеполитического ведомства реализуется на территории России по поручению президента РФ Владимира Путина Российским военно-историческим обществом вместе с Министерством иностранных дел РФ.

Андрей Будберг участвовал в Русско-турецкой войне, был учителем немецкого языка у цесаревича Александра, посолом в Швеции, военным губернатором Санкт-Петербурга. Министром иностранных дел Будберг был в короткий, но очень важный период создания четвертой антинаполеоновской коалиции.

Как отмечает директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Игорь Капырин, некоторые источники считают, что он ушел с поста министра из-за несогласия с Александром I в отношении Тильзитского мира.

Ранее в Париже возвели новый памятник Пушкину.