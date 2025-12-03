На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге подросток приставал к девочке возле дома

Mash: в Екатеринбурге старшеклассник приставал к девочке перед камерой домофона
Telegram-канал Ural Mash

В Екатеринбурге молодой человек приставал к школьнице у подъезда многоквартирного дома, инцидент попал на камеру домофона. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Молодой человек со спортивной сумкой преследовал на улице ученицу начальных классов. Когда девочка подошла к домофону, чтобы попасть домой, мальчик подбежал к ней, попытался потрогать за бедра и имитировал движения соития. Произошедшее попало на камеры домофона.

По данным kp.ru, подростку 13 лет, он задержан. Возбуждено уголовное дело. В региональном СК произошедшее пока не прокомментировали.

До этого в Вологодской области пенсионер приставал к девочкам в парке. 76-летний мужчина встретил там трех девочек, их возраст не уточняется. Местный житель стал разговаривать с детьми, и в какой-то момент попросил об услуге сексуального характера. По факту произошедшего возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Фигуранта уже допросили.

Ранее в Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал школьницу.

