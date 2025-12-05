На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило об освобождении семи населенных пунктов за неделю

Минобороны РФ: в ходе СВО освобождены семь населенных пунктов за неделю
Российские военные за неделю освободили семь населенных пунктов, включая Красноармейск и Волчанск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отмечает оборонное ведомство, в течение прошедшей недели в результате решительных действий группировки «Север» освобожден Волчанск в Харьковской области. В Донецкой народной республике подразделениями Южной группировки войск были освобождены населенные пункты Безымянное и Клиновое. Группировка «Центр» завершила освобождение Красноармейска. Населенные пункты Зеленый Гай, Доброполье и Червоное Запорожской области были освобождены с помощью усилий группы «Восток».

До этого в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю ликвидировали до 9050 украинских бойцов.

По данным ведомства, в период с 29 ноября по 5 декабря формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 1195 военнослужащих в зоне ответственности группировки российских войск «Север» и до 415 — в зоне ответственности группировки «Днепр». Подразделения группировок российских войск «Центр» и «Запад» за аналогичный промежуток времени уничтожили более 3265 и 1575 украинских солдат соответственно. Еще 1515 военных ВСУ ликвидировали бойцы группировки «Восток», а военнослужащие группировки «Юг» отчитались об уничтожении 1085 украинских солдат.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении более 40 украинских беспилотников за ночь.

