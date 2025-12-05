Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю ликвидировали до 9050 украинских бойцов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в период с 29 ноября по 5 декабря формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 1195 военнослужащих в зоне ответственности группировки российских войск «Север» и до 415 — в зоне ответственности группировки «Днепр». Подразделения группировок российских войск «Центр» и «Запад» за аналогичный промежуток времени уничтожили более 3265 и 1575 украинских солдат соответственно. Еще 1515 военных ВСУ ликвидировали бойцы группировки «Восток», а военнослужащие группировки «Юг» отчитались об уничтожении 1085 украинских солдат.

1 декабря президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Тогда он заявил, что ВСУ в основном являются рабоче-крестьянской армией, но в то же время включают в себя неонацистские и националистические батальоны. Российский лидер подчеркнул, что Киев не жалеет простых украинских солдат.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в зоне боевых действий в октябре.