Четверо работников рехаба в Егорьевске признались в незаконном лишении свободы

В Егорьевске четверо работников рехаба признали вину в незаконном удержании
В Егорьевске предъявили обвинение четырем сотрудникам рехаба, они признали вину. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В отношении четырех его сотрудников выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 127 УК РФ — незаконное лишение свободы. В ходе допроса работники рехаба признали свою вину. Следственные органы намерены просить об избрании для них меры пресечения в виде ареста.

Также был задержан еще один фигурант — консультант центра. Ему обвинение планируется предъявить в ближайшее время.

До этого стало известно, что силовики задержали владельца реабилитационного центра «Неугасимая надежда» подмосковном Егорьевске. По версии следствия, работники рехаба силой удерживали людей против их воли. Находящимся в рехабе также причиняли вред, но не опасный для жизни.

Ранее в Подмосковье арестовали владелицу рехаба, где издевались над подростками.

