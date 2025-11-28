Владелицу подмосковного «пыточного рехаба» арестовали

В Подмосковье арестовали владелицу рехаба, где издевались над подростками

В Подмосковье арестовали владелицу рехаба в городе Дедовске Анну Хоботову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Истринский суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Хоботова пробудет под арестом до 22 января 2026 года.

Организатору центра Анне Хоботовой предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также незаконном ограничении свободы и истязании. Женщина во время допроса не признала своей вины, в содеянном не раскаялась.

25 ноября в управлении СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. В действиях работников учреждения усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщалось, что всего в центре удерживали 24 несовершеннолетних. Одному из них нанесли настолько серьезные повреждения, что он впал в кому, его жизнь под угрозой.

Ранее силовики пришли с обыском еще в один филиал рехаба, где издевались над детьми.