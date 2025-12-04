Стало известно о задержании владельца одного из рехабов в Подмосковье

Силовики задержали владельца реабилитационного центра «Неугасимая надежда» в Егорьевске Московской области Валерий Сережкин. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Всего пострадали четыре мужчин и три девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Сережкин и трое его подчинённых силой удерживали людей против их воли. По данным следствия, к находящимся в рехабе также причиняли вред, но не опасный для жизни», — сказано в посте.

4 декабря Telegram-канал 112 сообщил о задержании блогера и основателя элитного рехаба «Антонов PRO». В его реабилитационном центре якобы пытали пациентов, утверждало СМИ. По данным канала, Антонова допрашивают.

В конце ноября 2025 года в Подмосковье арестовали владелицу рехаба в городе Дедовске Анну Хоботову. Истринский суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Хоботова пробудет под арестом до 22 января 2026 года.

Организатору центра Анне Хоботовой предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также незаконном ограничении свободы и истязании. Женщина во время допроса не признала своей вины, в содеянном не раскаялась.

Ранее силовики пришли с обыском еще в один филиал рехаба, где издевались над детьми.