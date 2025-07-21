Антимонопольщики усилят контроль за ценами на воду в аэропортах Москвы

ФАС поручила усилить контроль за ценами на воду и еду в аэропортах Москвы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценами на воду и еду в московских аэропортах на фоне информации об их резком росте Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Соответствующее поручение дали управлению ФАС по Москве и Московской области.

«В настоящее время ведомство продолжает анализ в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает 1 млн человек в год», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты проанализируют ценообразование организаций, занимающих доминирующее положение на рынках, расположенных в воздушных гаванях.

До этого Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменой и задержками рейсов. В ведомстве уточнили, что прокурорами проводится «анализ состояния законности» по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов в текущих условиях.

Накануне в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за атак беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили над Московским регионом более 40 БПЛА.

Ранее стала известна дата запуска рейсов из Екатеринбурга в Геленджик.