В Екатерибурге отправили под стражу троих сотрудников рехаба Анны Хоботовой

В Екатеринбурге отправили под стражу троих сотрудников общественно полезного фонда для трудных подростков «Галактика» Анны Хоботовой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области. Их обвинили в незаконном лишении свободы несовершеннолетних (ст. 127 УК РФ).

«Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей по 26 января 2026 года. Постановления суда вступят в законную силу через трое суток, если не будут обжалованы сторонами», — сообщили в пресс-службе.

28 ноября в Подмосковье арестовали владелицу рехаба Анну Хоботову. Истринский суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Она пробудет под арестом до 22 января 2026 года.

Хоботовой предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также незаконном ограничении свободы и истязании. Женщина во время допроса не признала своей вины, в содеянном не раскаялась.

25 ноября в управлении СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. Сообщалось, что всего в центре удерживали 24 подростка.

Ранее стало известно о задержании владельца одного из рехабов в Подмосковье.