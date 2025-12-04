На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита обвиняемого в поиске экстремизма в интернете обратилась к Путину

Юрист по первому делу о поиске экстремизма в интернете обратился на прямую линию Путина
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

В Кремле объявили о старте сбора вопросов россиян к прямой линии с Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря. Один из обратившихся — юрист Сергей Барсуков, защищающий интересы первого обвиняемого по делу о поиске экстремизма в интернете. В разговоре с «Газетой.Ru» Барсуков выразил надежду, что Путин сможет помочь закрыть дело.

«Мы сегодня днем обращались, указали буквально кратко, сухо. Написали следующее: «8 октября 2025 года в отношении моего подзащитного возбуждено дело об административном правонарушении по статье за умышленный поиск экстремистских материалов — считаем это незаконным. Имеется пробел в законодательстве, данная статья сухая, поскольку под это может попасть любой. Мой подзащитный ничего не искал». Вот так кратко и попросили вмешаться в ситуацию. Наверняка это будет передано еще до обращения главы государства к гражданам России», — заявил юрист.

Правозащитник считает, что обращение может и не дойти до президента. Но других вариантов нет.

«Сам глава государства вряд ли обратит на это внимание лично. Таких, как мы, у него сотни тысяч, миллионы обращений граждан со своими бедами, проблемами. У нас же как на Руси-матушке — что не проблема, то бегут к царю-батюшке за решением вопроса. Крыша протекает, значит надо Путину написать. Мы уперлись в угол, где правоохранители не пытаются вникать, не пытаются разобраться», — сказал Барсуков.

7 ноября стало известно, что в России составили первый протокол за поиск экстремистских материалов в интернете. Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2025 года. Фигурантом дела стал 20-летний медбрат из Каменска-Уральского в Свердловской области. По словам его адвоката, молодой человек с утра ехал в автобусе, наткнулся на статьи об «Азове» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «РДК» (признан в РФ террористической организацией) и прочел их. Данные попали в ФСБ и мужчину вызвали на допрос.

26 ноября юрист Барсуков в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что силовики оказывают давление на его подзащитного.

Ранее в Кремле нe стали комментировать скандал с квартирой Долиной.

