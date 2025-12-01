На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнениями

Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с жертвами наводнения
Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке в связи с жертвами и разрушениями из-за наводнений. Телеграмму главы государства публиковали на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в документе.

28 ноября газета Daily Mirror сообщила, что не менее 56 человек погибли и свыше 20 пропали без вести в Шри-Ланке из-за тропического циклона Дитва. По данным национального Центра управления чрезвычайными ситуациями, непогода нарушила привычную жизнь на всей территории островного государства. В отдельных регионах суточный уровень осадков превысил 300 мм. Из-за проливных дождей, наводнений и оползней пострадали более 44 тыс. жителей.

Анура Кумара Диссанаяке поручил Управлению по туризму принять меры по оказанию помощи иностранным туристам, которые столкнулись с трудностями из-за чрезвычайной ситуации. В связи с непогодой в пятницу закрыты все государственные учреждения и школы.

Ранее пассажиры застряли в московском аэропорту из-за задержки рейса в Шри-Ланку на 17 часов.

