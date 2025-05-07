Названа неожиданная причина, почему после уборки болит голова

Возникновение головной боли после уборки часто связано с воздействием летучих органических соединений (ЛОС), которые выделяются из бытовой химии, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Многие чистящие средства содержат агрессивные компоненты, такие как хлор, аммиак, фенолы и поверхностно-активные вещества, которые при испарении раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и воздействуют на центральную нервную систему. Это может привести к сужению сосудов головного мозга, гипоксии и, как следствие, к головной боли. Особенно опасны аэрозольные формы средств, поскольку они создают высокую концентрацию вредных веществ в воздухе», — объяснил он.

Еще одной причиной недомогания может быть индивидуальная чувствительность к синтетическим ароматизаторам, которые добавляют в моющие средства для маскировки химического запаха. Эти вещества способны вызывать не только головную боль, но и аллергические реакции, а при регулярном длительном воздействии — даже нарушения работы эндокринной системы.

«Кроме того, при смешивании определенных средств (например, содержащих хлор и аммиак) могут образовываться токсичные газы, такие как хлорамин. Даже в небольших концентрациях он способен вызвать раздражение дыхательных путей, головокружение и сильную головную боль. Также опасным является смешивание хлорки с уксусом, так как это приводит к выделению токсичного хлора. Для минимизации рисков рекомендуется использовать менее агрессивные биоразлагаемые средства на основе энзимов или органических кислот, а также обеспечивать хорошую вентиляцию помещения во время уборки», — резюмировал эксперт.

Ранее россиянам раскрыли лайфхаки, как быстро избавиться от пыли дома.