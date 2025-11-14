Россиянина арестовали за пьяное сообщение с бандеровским лозунгом

Читинский районный суд арестовал 56-летнего местного жителя за сообщение с лозунгом «Слава Украине! Героям Слава!», которое он в нетрезвом состоянии отправил ветеринару. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сообщается, что мужчине инкриминируют преступление по статье 20.3 КоАП (демонстрация экстремистской символики).

По версии суда, 5 ноября фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «из хулиганских побуждений» отправил получателю бандеровский лозунг и прикрепил фотографию флага Украины.

В ходе заседания обвиняемый объяснил, что не осознавал, что нарушает закон. Он отметил, что после инцидента телефон был разбит, а удалить сообщение ему удалось лишь спустя два дня — когда врач уже обратилась в правоохранительные органы. Кроме того, по его словам, с ветеринаром их связывало то, что специалист осматривала его кошку.

По данным канала, во время обысков в его доме на балконе были найдены три украинских флага и один — НАТО. Суд принял во внимание возраст мужчины и постановил арестовать читинца на сутки, а флаги — уничтожить.

