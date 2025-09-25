На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оштрафовали мужчину за «ироничное украинское хрюканье» в комментариях

«Осторожно, новости»: в Йошкар-Оле осудили жителя за фразу «Слава Украине!»
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в Йошкар-Оле оштрафовал местного жителя за комментарий «Слава Украине!» в соцсети. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Молодого человека обвинили в демонстрации нацистской символики и оштрафовали на тысячу рублей. Претензия к местному жителю была из-за оставленного им комментария в одном из мессенджеров. По версии суда, в январе 2024 года Войтович написал в мессенджере лозунг «Слава Украине!» и сочетание двух гласных «УИ УИИИИ».

Обвиняемый пояснил, что все произошло во время спора с украинцем в соцсети, в один момент он оставил комментарий с сочетанием букв «УИ УИИИИ», тем самым пытаясь имитировать поросячий визг, принижая позицию оппонента. Таким образом использование запрещенного лозунга было задумано исключительно с целью сарказма. В суде этот аргумент посчитали недостаточным и решили оштрафовать мужчину.

До этого прокуратура Москвы начала уголовное преследование 20-летнего местного жителя, который публично на видео оскорбил участников спецоперации. Дело могут возбудить по статье о возбуждении ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, совершенных публично. Если дело заведут, блогеру будет грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка заплатила штраф за то, что назвала знакомую «овцой».

