Трехлетний воронежец упал в шахту лифта и попал на видео

В Воронеже ребенок упал в шахту лифта, оперевшись о дверь подъемника. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел, когда ребенок подошел к двери лифта в жилом многоквартирном доме в ЖК «Крымский квартал» и облокотился на нее. На видео видно, как дверь под давлением приподнялась и мальчик упал в шахту с высоты третьего этажа. Отец ребенка сразу же прыгнул вслед за ним и вытащил сына. Соседи, услышавшие происходящее, задержали подъемник.

В результате падения мальчик получил гематомы на голове и спине, но серьезно не пострадал. Как отмечают жильцы, лифты в новом доме длительное время работают с перебоями, а также вызывают опасения из-за постоянного шума и неисправностей.

Ранее в Дагестане из-за поломки двери упал лифт с детьми внутри.