В Таиланде ужесточили правила продажи и употребления алкоголя

onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде ужесточили правила продажи и употребления алкоголя. Из обновленного закона следует, что теперь штраф в размере до $309 (около 25 тысяч рублей) может грозить тем, кто пьет спиртное в общественных местах в определенные часы, сообщает портал Nikkei Asia.

Продажа алкоголя в стране разрешена только с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до полуночи. После вступления закона в силу некоторые предприниматели интерпретировали его так, что купленные в разрешенное время напитки запретят употреблять в запрещенное, отмечает в публикации.

В ноябре лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор нескольких русскоязычных пабликов в таиландских социальных сетях Светлана Шерстобоева рассказала, что гражданин России задержан в таиландской столице Бангкоке за курение электронной сигареты, которые запрещены в стране.

Она отметила, что в Таиланде запрещены все виды вейпов и электронных сигарет, а курение таких устройств карается уголовным законодательством страны.

Ранее в Таиланде пьяная россиянка выпала с балкона и получила серьезные травмы.

