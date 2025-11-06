На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таиланде задержали российского туриста за курение электронной сигареты

Шерстобоева: россиянина задержали в Таиланде за курение электронной сигареты
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Гражданин РФ задержан в таиландской столице Бангкоке за курение электронной сигареты, которые запрещены в стране. Об этом РИА Новости рассказала лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор нескольких русскоязычных пабликов в таиландских социальных сетях Светлана Шерстобоева.

По ее словам, россиянина задержали во время организованного группового посещения буддийского храма Ват Канлаянамит Ворамахавихан.

Шерстобоева добавила, что мужчина сначала подумал, что его арестовали за курение в священном для тайцев месте.

Она отметила, что в стране запрещены виды вейпов и электронных сигарет, а курение таких устройств карается уголовным законодательством страны.

До этого сообщалось, что туристу из России закроют въезд в Таиланд из-за нарушения правил посещения буддийского храма.

Мужчина по имени Михаил приехал в храм вместе с другими путешественниками на экскурсию. В какой-то момент он отошел покурить айкос, но вскоре его заметили сотрудники правоохранительных органов.

Михаилу запретят въезд в страну на 99 лет. Помимо этого, ему грозит соответствующий штраф.

Ранее треш-блогеру на 99 лет запретили въезд в Таиланд после действий непристойного характера с участием проститутки и пожилых людей.

