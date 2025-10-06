В Таиланде пьяная россиянка выпала с балкона и получила серьезные травмы

В Паттайе пьяная россиянка перевалилась через ограждение и упала спиной на бетон

В тайской Паттайе во время отдыха 40-летняя россиянка получила серьезные травмы, упав с балкона. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, туристка употребляла алкоголь в течение дня, в результате чего сильно опьянела. Около трех часов ночи она вышла на балкон покурить, не удержалась и перевалилась через ограждение, упав спиной на бетонные плиты.

На место происшествия прибыли медики, которые оказали женщине экстренную помощь и доставили ее в больницу. Жизни туристки угрозы нет.

В конце сентября российскому треш-блогеру Георгию Дзугкоеву запретили посещать Таиланд в течение 99 лет и обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей за непристойное поведение, а именно за экстремальные интимные действия с работницей секс-индустрии на открытой платформе пикапа. Его депортируют из страны с запретом на выезд до 2124 года.

Ранее в Таиланде российский турист вызвал полицию, чтобы расплатиться в ресторане.