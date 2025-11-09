В Сирии задержали более 70 человек, связанных с ИГ

МВД Сирии задержало более 70 человек в ходе операции против ячеек ИГ

МВД Сирии задержало 71 человека в ходе превентивной операции по борьбе с ячейками террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщил телеканал «Аль-Ихбария».

Источник сообщил, что силы безопасности провели 61 рейд в разных провинциях страны.

«Были задержаны высокопоставленные, опасные, среднего звена и рядовые главари группировки», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что военные армии США ликвидировали на севере Сирии высокопоставленного члена группировки «Исламское государство», который планировал стать следующим лидером террористической группировки в стране.

20 июля сообщалось, что один из лидеров «Исламского государства» и один из его помощников были ликвидированы на границе Ирака и Сирии ударом неизвестного беспилотника. Дрон атаковал автомобиль боевиков при въезде на сирийскую границу.

Ранее Трамп призвал Сирию не допустить возрождения «Исламского государства».