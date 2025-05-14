Трамп призвал Сирию не допустить возрождения «Исламского государства»

Трамп призвал Сирию улучшить отношения с Израилем и не допустить возрождения ИГ

Президент США Дональд Трамп на встрече с новым президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал сирийские власти улучшить отношения с Израилем и не допустить возрождения международной террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X.

14 мая Трамп проводит переговоры с аш-Шараа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Политики встретились перед началом саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Левитт уточнила, что американский лидер призвал сирийского коллегу проделать большую работу для своего народа, в том числе подписать «Авраамовы соглашения» с Израилем» и помочь США не допустить возрождения ИГ.

3 мая издание Axios писало, что Трамп намерен провести саммит с участием глав государств Персидского залива в Эр-Рияде. Прибытие главы Белого дома в Эр-Рияд запланировано на 13 мая, саммит может пройти на следующий день.

Участниками саммита станут лидеры Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Омана и Катара.

Ранее сообщалось, что Трамп не планирует встречу с Путиным в ходе поездки на Ближний Восток.