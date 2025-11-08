Молдавия продаст Румынии часть Джурджулештского порта

Молдавия продаст Румынии часть Джурджулештского международного порта. Об этом в интервью телеканалу Digi 24 заявил министр транспорта Румынии Чиприан Щербан.

«Мы приняли предложение Кишинева о покупке Джурджулештского порта. Переговоры с молдавской стороной близки к завершению, и в скором времени будут согласованы все технические и юридические аспекты», — сказал он.

Джурджулештский порт расположен в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай.

В 2023 году президент Молдавии Майя Санду говорила, что идея объединения республики с Румынией не пользуется поддержкой у граждан страны, поэтому власти сосредоточены на идее евроинтеграции.

Через год агентство государственных услуг Молдавии зарегистрировало партию «Домой», которая выступает за объединение страны с Румынией.

Ранее в Молдавии призвали вернуть государству единственный порт с выходом к морю.