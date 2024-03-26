Агентство государственных услуг Молдавии зарегистрировало партию «Домой», она выступает за объединение страны с Румынией. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Зарегистрирована Партия национального воссоединения «Домой»», — говорится в сообщении. Отмечается, что партию возглавляет бывший вице-премьер Молдавии Валентин Долганюк (цитата по ТАСС).

В феврале молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что за три года нахождения у власти президента Майи Санду все важные посты в стране были захвачены «румынскими интервентами». По словам политика, за три года «беспредела режима Санду» Молдавию полностью захватили «румынские интервенты». Ими уже заняты все более или менее важные посты в стране. Шор обвинил Санду и правящую партию «Действие и солидарность» в коллаборационизме, коррупции и многочисленных визитах в Европу за казенный счет.

Ранее в Молдавии заявили, что евроинтеграции страны мешает Россия.